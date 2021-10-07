شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها: "كل سنة وأنتٍ طيبة يا فريدة هانم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقى بعيد ميلاد ابنتها فريدة، ونشرت عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو للإحتفال بها يضم مجموعة صور من طفولتها حتي شبابها، مصحوبة بتعليق :"كل سنة وإنتي طيبة يا فريدة هانم يا نور عيني و عقبال مليون سنه يارب في صحة وهنا و نجاح و ربنا يحقق كل أحلامك".



رانيا فريد شوقي و ابنتها

من ناحية أخري كشفت رانيا فريد شوقى خلال لقائها فى تليفزيون الخليج 365 فى افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط عن سبب بعدها عن السينما، حيث قالت السينما إما أن تقدم بشكل لائق أو لا تقدم، وطالما أقدم أعمالا تلقى استحسان الناس لا يهمنى إن كانت سينما أو تليفزيون أو مسرح.



رانيا وابنتها

وتابعت رانيا فريد شوقى ، السينما بالطبع فى الوقت الحالي بها العديد من المشكلات منها قلة الإنتاج ، ففى الماضى كان هناك فريد شوقى وفاتن حمامة وليلي مراد وكم كبيرمن النجوم يقدموا أفلام متنوعة تصل ل 50 فيلما فى العام أمًا الآن فلم يتعدى الإنتاج 20 فيلما والجيد فيها حوالي أربع أو خمس أفلام لذلك اتمنى عودة السينما مره أخرى .

وكانت الفنانة رانيا فريد شوقى قد حضرت افتتاح مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، برئاسة الناقد الأمير أباظة تحت شعار "السينما من أجل الحياة"، وهى الدورة التي تحمل اسم المخرج الكبير على بدرخان، واليونان ضيف شرف هذه الدورة.