شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقي تطل بفستان أخضر في جلسة تصوير جديدة تزامنًا مع تصوير "إلا انا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من ضمن جلسة تصوير خضعت لها، تزامناً مع تصويرها نصف أحداث حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا"، الذي يشاركها فيه الفنان صبري فواز.

وظهرت الفقي في الصورة التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر، لتخطف الأنظار إليها، حيث أنها تشارك بشكل مستمر متابعيها وجمهورها بجلسات تصوير ترتدي فيها الفساتين التي اشتهرت بها.

وانتهت الفنانة نرمين الفقى من تصوير ما يزيد عن نصف أحداث حكاية "ع الهامش" من مسلسل "إلا أنا"، والذى تقوم ببطولتها بمشاركة صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وتأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وتجسد نرمين الفقى دور سيدة متزوجة من صبرى فواز ولديها منه ابنان في مرحلة الشباب وتمر العائلة بالعديد من التقلبات خلال الأحداث.



نرمين الفقي