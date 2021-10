شكرا لقرائتكم خبر عن ستاثام وستالون سوياً فى الجزء الرابع من The Expendables بعد شائعات الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي جيسون ستاثام، متابعيه وجمهوره بأول صورة من كواليس تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأفلام The Expendables، التي انطلقت منذ أيام، مع النجم العالمي سيلفستر ستالون، لتكمل النجاحات التي حققتها الأجزاء الأولي التي عرضت على مدارالسنوات الماضية، .

ورحب عدد كبير من الجماهير بظهور النجمين سوياً فى كواليس الجزء الجديد، لنفي شائعات انفصالهم فى الحبكة الدرامية للجزء الرابع، بعد أن أكد البعض وجود خلافات بينهما وانفصالهم فى الحبكة، لتأتي تلك الصورة لنفي كل تلك الاقاويل باستمرارهم سوياً.

وظهر ستاثام وهو بجوار ستالون في الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويرتديان ملابسهم باللون الأسود، ليعلن في تعليقه على الصورة "العودة للعمل مع الرجل المهم"، وسرعان ما حصدت الصورة على إعجاب الكثيرين من متابعيه وجمهوره حيث ان السلسلة تتمتع بشعبية كبيرة كونها تضم عدد كبير من النجوم العالميين.

وسرعان ما شارك ستالون ببعض الصور التى تجمعه مع ستاثام من كواليس تصوير الجزء الرابع من السلسلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

ستاثام وستالون

ولم تكشف شركة Lionsgate المنتجة لـ The Expendables 4، عن تفاصيل الحبكة الدرامية للجزء الجديد كمن العمل، او أدوار أي من المنضمين الجدد إلى العمل، ومن المتوقع أن يصل العمل الجديد نهاية العام المقبل 2022، او مع بداية عام 2023.

الجزء الرابع من سلسلة The Expendables سيكون من إخراج "سكوت وو"، الذي أخرج سابقا كل من أفلام Need for Speedو Acts of Valor، ومن المؤكد عدم عودة الممثل تيري كروز، إلى الجزء الرابع من سلسلة The Expendables ، وذلك بعد أن صرح في 2018 بأنه لن يعود إلى السلسلة من جديد.

وعلى مدار 3 أجزاء جسد سيلفستر ستالون خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق فى وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارنى روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.