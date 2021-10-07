شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أغنية .. محمد حماقي يطرح ألبومه "يا فاتني" كاملا على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد حماقي، ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع "يوتيوب"، والمكون من 14 أغنية، ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل، وكتب حماقي عبر حسابه بموقع "انستجرام" :"تقدروا تسمعوا ألبوم يا فاتنّي دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".



حماقي

كان حماقى قد طرح، أولى أغنياته فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، حيث شارك جزءًا من الأغنية على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ليعلن عن طرح اغنيته "ليلة العمر"، عبر لعبة Fortnite، كما أشار إلى أن الأغنية متوفر الآن على "يوتيوب".

وكان النجم محمد حماقى، قد كشف عن مشاركته كأول مطرب عربي يشارك فى لعبة Fortnite Soundwave العالمية، بأغنيته الشهيرة "ليلة العمر"، والتى حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة طرحها، وهو ما يعد استكمالا لمشواره الكبير فى عالم الغناء.

وطرح حماقى، مؤخراً، خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب، وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما. وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنيتى "لو هتسيب" و"عرض مستمر"، حيث حققت الأغنيتان مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.