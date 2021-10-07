شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. 8 عروض فى اليوم العاشر من المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المهرجان القومى للمسرح، اليوم الخميس – عاشر أيام المهرجان – 8 عروض مسرحية على مسارح الطليعة والعرائس، والسلام، والجمهورية ومركز الإبداع والمعهد العالى للفنون المسرحية ومركز الجيزة الثقافى.

يقدم مسرح الطليعة فى تمام الساعة السادسة مساء العرض المسرحى "جنة هنا" من إخراج محمد صابر، وعلى مسرح الجمهورية فى الساعة 8 مساء يقدم العرض المسرحى "إيزيس" من إخراج كريمة بدير.

على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية ، يقدم العرض المسرحى "سالب واحد" فى تمام الساعة 8 مساء من إخراج عبد الله صابر. كما تعرض الليلة الأولى من العرض المسرحى “مسيرة فى الغابة” إخراج فادى أحمد على مسرح العرائس فى تمام الساعة 6 مساء.

وعلى مسرح السلام يعرض العرض المسرحى "قاع" للمخرج محمد مرسى وذلك فى تمام الساعة 8 مساء، بينما على خشبة مسرح الإبداع بدار الأوبرا المصرية تعرض مسرحية "لا حقيقة عند بوابة راشومون" من إخراج كريم شهدى فى تمام الساعة 6 مساء .

وعلى قاعة صلاح جاهين يقدم العرض المسرحى "كهف رام" من إخراج حسن سعد فى تمام الساعة 10 مساء . وأخيرا على مسرح مركز الجيزة الثقافة مسرحية "النداهة" من إخراج ريهام عبد الرازق فى تمام الساعة 10 مساء .