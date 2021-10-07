نيتفليكس تواجه مشكلة بسبب رقم الهاتف الذي ظهر في مسلسل “سكويد غيم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقّقت شركة “نيتفليكس” الأميركية نجاحاً باهراً بعد إصدار المسلسل الكوري “سكويد غيم” الذي نال تفاعلاً كبيراً ونسباً عاليةً من المشاهدة.

ويلعب رقم الهاتف الذي ظهر في الحلقة الأولى دوراً محورياً في المسلسل. فمنه بدأت اللعبة الخطيرة التي تدور أحداث المسلسل حولها.

واتّضح في ما بعد أنّ رقم الهاتف يعود في الحقيقية لرجلٍ كوري اشتكى من عدد المكالمات الهائلة التي تصله منذ عرض الحلقة. وقال الرجل الذي لم يُصرّح عن اسمه بعد: “أتلقى اتصالاتٍ ليلاً ونهاراً من الناس بدافع الفضول، حتى تفرغ بطارية هاتفي”.

وقال متحدثٌ باسم “نيتفليكس” لقناة “إي بي سي” ABC يوم الثلثاء: “سنتعاون مع شركة الإنتاج لحلّ المشكلة. وسنسعى للتعديل في المشاهد التي يظهر فيها الرقم”.

ولم يصدر حتى الآن سوى سبع حلقاتٍ من هذا المسلسل إلا أنّه قد تصدّر المراتب الأولى في المشاهدة في أكثر من 90 دولة.