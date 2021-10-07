بعد وداع “جيمس بوند”.. دانيال كريغ ينضمّ إلى نجوم ممر المشاهير في هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصل دانيال كريغ أخيراً على نجمة في ممر المشاهير في هوليوود قبل أيّام من عرض فيلمه الأخير من سلسلة أفلام “جيمس بوند” في الولايات المتحدة.

وفيلم “نو تايم تو داي” أيّ “لا وقت للموت”، هو الخامس والأخير في سلسلة الأفلام التي لعب فيها كريغ دور العميل البريطاني الأنيق، لينهي الدور الذي لعبه على مدى 15 عاماً.

جاءت نجمة كريغ في الترتيب 2704 في ممر المشاهير، ووضعت إلى جانب نجمة الراحل روجر مور الذي لعب دور بوند في سبعة أفلام في الفترة بين 1973 و1985.

وقال كريغ في تصريح له “وجودي على هذا الممر، محاطاً بكلّ هؤلاء الأساطير يجعلني رجلاً سعيداً جداً جداً جداً”.

وحضر منتجا الفيلم باربارا بروكولي ومايكل ويلسون، وكذلك رامي مالك الذي لعب دور الشرير سافين في الفيلم مراسم تكريم كريغ.

وحصد الفيلم 121 مليون دولار من مبيعات التذاكر عند عرضه الأول في العطلة الأسبوعية في بريطانيا ودور السينما الدولية بعد تأجيل العرض ثلاث مرات بسبب جائحة كورونا.

كما سيلعب كريغ دور ماكبث على مسارح برودواي في آذار القادم.