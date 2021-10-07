شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد بليغ حمدى .. غير موسيقى أم كلثوم ولحن للعندليب 30 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الخميس 7 أكتوبر مع ذكرى الملحن بليغ حمدي الذى يعد واحدا ضمن قائمة الملحنين العظماء في تاريخ الموسيقى العربية، إن لم يكن الأفضل بالنسبة لكثيرين ممن ارتبط وجدانهم بأغانيه ويستمعوا إلى أغانى العمالقة مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم من أجل الاستمتاع لجمله اللحنية ومقدمات الأغانى التي طالما كانت عنصر أساسى في نجاح أغانى مثل "حب ايه"، "حكم علينا الهوى"، "الحب كله"، "ألف ليلة وليلة".

وذلك بالإضافة لأغانى أخرى غيربها طريقة أم كلثوم وهو لم يتخطى وقت التعاون الأول معها عامه الـ 23 بعد.

كما تألق مع عبد الحليم حافظ مقدماً معه أروع الأغانى مثل "خايف مرة أحب" و"أعز الناس" و"سواح" و"على حسب وداد قلبي"، وغيرها من أغانى وصلت لـ 30 أغنية كللت تعاون الثنائى عبد الحليم وبليغ.

فالملحن الراحل بليغ حمدي الذى ولد فى منطقة شبرا في مثل هذا اليوم الـ 7 من أكتوبر عام 1931درس الحقوق، إلا أنه لم يعمل بها مطلقاً، فقدم أول ألحانه لعبد الحليم حافظ من خلال أغنية “تخونوه”، كما عرَّفه الموسيقار محمد فوزي على أم كلثوم فلحَّن لها أغنية “حب إيه” عام 1960 والتي حققت نجاحًا باهرًا.

وأكد بليغ حمدى في حوار سابق له أن والده كان يعمل أستاذًا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول، وقد أحب الموسيقى منذ صغره وتعلَّم عزف العود وأتقنه في عمرالتاسعة.

كما عشق بليغ حمدي وردة الجزائرية وكانت علاقتهما قوية فقدم لها روائع موسيقية لعل أبرزها "العيون السود"، "خليك هنا"، "حنين"، "لو سألوك" و"اسمعوني".