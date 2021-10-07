بشرى: ما وصلت له من نجاح كان بتوفيق الله وتركيزى فى الهدف

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشرى المؤسس المشارك ورئيس العمليات لمهرجان الجونه السينمائى ، خلال لقائها فى تلفزيون الخليج 365 مع الزميل على الكشوطى، عن سبب قدرتها علي تخطى الصعوبات خلال توليها إدارة المهرجان.

وقالت بشرى فى تصريحاتها :أنا محظوظة لأننى ورثت الإرادة الحديدية من والدى، فهو أيضا لم تكن رحلته سهلة فى الحياة، خصوصا أنه كان مناضل سياسي ومفكر وناشط إجتماعى.



من لقاء بشرى (1)

وتابعت الفنانة بشرى، والدتى أيضا امرأة قوية فهى مستشارة تنمية بشرية، وتعمل مع المرأة فى كل نجوع مصر وتحاول دائما الرفع من المستوى الثقافى والعلمى والتنموى للسيدات، فالإرادة الحديدية إما أن تتوراث أو تكتسب من خلال النشأة، بالإضافة إلى أننى دائما يكون عينى علي الهدف مثل أى رياضى يشارك فى بطولة فإذا ركز مع أى عوامل خارجية لم يصل لخط النهاية فأهم شيء أن نغلق أذاننا وأعيننا عن أى شيء بخلاف الهدف، فالنجاح الذى وصلت له كان توفيق من الله، وكذلك العمل الجماعى فأنا لدى فريق يساعدنى ويتخذ القرارات السليمة.

وعن ترشيح نجمة من النجمات لجائزة الإنجاز الإبداعى، قالت بشرى فى الدورات السابقة بالفعل تم ترشيح أكثر من نجمة ولظروف ما تم إعتذارهم إما بسبب ظروف شخصية أو بسبب فيروس كورونا ، فطرح اسم نجمة لتلك الجائزة موجود بالفعل طوال الوقت كما تسلمها مى المصرى ودره ابو شوشه وحتى لو لم يكونوا نجمات مصريات ولكن فى النهاية هم سيدات والمهرجان هو مهرجان دولى ، وسيكون هناك مفاجآت فى المهرجان لأخر لحظة.



من لقاء بشرى (2)