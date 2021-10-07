في ذكرى ميلاد نعيمة عاكف.. هذا ما قاله الراحل محمود رضا عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 7 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف، إذ أنها من مواليد 1929، وتُعد النجمة الاستعراضية الراحلة، واحدة من أشهر فنانات الاستعراض في تاريخ السينما المصرية.

وتحدث عنها الفنان الكبير الراحل محمود رضا والد النجمة شيرين رضا، في السطور التالية:

قال الراحل محمود رضا ببرنامج "بوضوح" عن ذكرياته مع نعيمة عاكف: "أنا دايما كنت شايفها موهوبة، ومكنش فيه حد مبيحبش نعيمة عاكف.. وأبرز ما كان يميزها أنها ترقص كل أنواع الرقص شرقي وباليه وفلكلور".

وتابع: "نعيمة عاكف.. كان لديها القدرة على رقص الباليه وغيره، لأنها تعلمت في السيرك، ولديها طريقة التعليم، وتقدر تعلمها أي رقصة.. يعني لما أبقى مدرب رقص وأعلمها حاجة جديدة تتعلمها سريعا".

وعن إمكانية عمل فرقة تجمعه مع نعيمة عاكف في هذه الفترة، فأضاف: "مفكرتش أعمل فرقة مع نعيمة عاكف، ولم يحدث ذلك مطلقا".

جدير بالذكر أنه رغم عمر نعيمة عاكف الفني الذي لم يتجاوز 15 عام، قدمت خلالهم حوالي 25 فيلم فقط، لا يزال الجمهور العربي يتذكرها ويشاهدها في كل مرة بنفس الشغف والشوق لمشاهدة هذا الوهج الذي لا ينطفأ في شقاوة ورقصات الفنانة الشاملة نعيمة عاكف.

ولم تنجب نعيمة، سوى طفل واحد من زيجتها الثانية من المحاسب القانوني صلاح الدين عبد العليم، وشهدت الفترة الأخيرة في حياتها الفنية منذ عام 1985 وحتى 1964 تراجعا في عدد الأفلام التي قدمتها، وفي طبيعة الأدوار التي تقدمها، فشاركت في أكثر من فيلم بأدوار هامشية من بينها فيلم ''أمير الدهاء''، أما أخر أفلامها فكان فيلم ''من أجل حنفي'' وفيلم ''الحقيبة السوداء''، وتوفيت نعيمة في 23 أبريل عام 1966 لترحل عن عالمنا عن عمر يناهز 36 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.