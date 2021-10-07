هكذا احتفل محمود البزاوي بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمود البزاوي، على مشاركة متابعيه، الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر على طريقته الخاصة.

ونشر البزاوي، صورتين، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق: "من أجمل صور نصر أكتوبر هي فرحة الفريق سعد الدين الشاذلي.. مخطط حرب أكتوبر وهو بيحتفل وسط جنوده بنجاح خطة العبور.. وفي المقابل حسرة على وجوه قادة اسرائيل بسقوط الجيش الذي لا يقهر.. نصر أكتوبر73 ".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات محمود البزاوي، كان فيلم "200 جنيه" وشاركه البطولة: إسعاد يونس، أحمد السقا، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، دينا فؤاد، مي سليم، غادة عادل، ليلى علوي، أحمد رزق، أحمد آدم، نرمين زعزع، محمود حافظ، وملك قورة، ومن تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين.