لست نادماً.. ميسي يتحدث عن انتقاله إلى سان جرمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لأول مرة عن قرار رحيله عن برشلونة الإسباني للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وجاءت تصريحات ميسي بعد أكثر من شهرين على انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية في حوار خاص مع مجلة “فرانس فوتبول”.

وأعرب ميسي عن عدم ندمه على قرار الانتقال للعملاق الفرنسي، في المقابلة الحصرية للمجلة الفرنسية، وفق ما نقلت “ماركا” الإسبانية.

وقال ميسي للمجلة إنه “مقتنع أنه اتخد القرار الصحيح”.

وتابع في المقابلة التي تنشر السبت “لم أرتكب خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان”.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مقابلة ميسي مع المجلة الفرنسية تأتي في وقت يتخبط فريقه السابق، برشلونة، في المشاكل بقيادة المدرب الهولندي، رونالد كومان.”

ومنذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان، شارك ميسي في خمس مباريات في جميع المسابقات وسجل هدفا واحدا.

وسجل ميسي هدفه الأول مع الفريق الفرنسي وقاده إلى فوز مثير على حساب مانشستر سيتي الإنكليزي 2-صفر في دوري الأبطال.

وأمضى النجم الأرجنتيني سنوات حافلة في “كامب نو” محققا مع برشلونة كل الألقاب، كما اعتبره كثيرون خلالها الأفضل في العالم، قبل أن يغادر صوب باريس سان جرمان هذا الصيف، في خطوة مدوية فرضتها الأحوال المادية العصيبة للفريق الكتالوني.