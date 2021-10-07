بالفيديو: اعتقال لاعب من الدوري الإنجليزي للاشتباه في ارتكابه اعتداء جنسياً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - أكتوبر - 2021 8:50 صباحًا

ألقت الشرطة البريطانية، الأربعاء، القبض على لاعب كرة قدم بصفوف نادي برايتون أندهوف ألبيون، الناشط في الدوري الإنكليزي الممتاز، للاشتباه بارتكابه اعتداء جنسيا.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن اللاعب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، اعتقل في ملهى ليلي في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

إلا أن صحيفة “ذا صن” البريطانية كشفت هوية اللاعب وهو إيف بيسوما البالغ من العمر 25 عاما.

وقالت شرطة ساسيكس في بيان: “ألقي القبض على رجلين بعد أن أبلغت امرأة عن تعرضها لاعتداء جنسي في مكان في برايتون في الساعات الأولى من يوم الأربعاء”.

وتابع البيان:”ألقي القبض على رجل في الأربعينات من عمره ورجل في العشرينات من العمر، وكلاهما من برايتون، للاشتباه في ارتكابهما اعتداء جنسيا وظلوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة في هذا الوقت”.

من جهته قال نادي برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن أحد لاعبيه يساعد الشرطة في تحقيق بشأن جريمة مزعومة.

وأضاف: “الأمر يخضع لإجراءات قانونية وبالتالي فإن النادي غير قادر على الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي”.