الفنان المصري عبد الله مشرف يكشف حقيقة اسمه

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

كشف الفنان المصري عبد الله مشرف حقيقة اسمه الذي اشتهر به في الوسط الفني، مشيراً إلى أن اسمه الحقيقي هو «عبد الله محمد عبد الله».



وأوضح مشرف، خلال لقائه أمس في قناة «سي بي سي»، أنه حصل على اسمه الفني من والدته فاطمة علي مشرف.

ونفى، أثناء حواره في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، ما جرى تداوله من شائعات عن اعتزاله، منوهاً بأنه لا يوجد فنان يعتزل.

وقال إن تلك الشائعة ظهرت لأنه سخر في أحد البرنامج من قلة الشغل، لافتاً إلى أن «اللي بيشتغل زي اللي مبيشتغلش».

وأضاف أنه خريج معهد فنون مسرحية، واشترك مع أحمد زكي في فيلم «البيضة والحجر»، مشيداً بقدرة الفنان الراحل على تقليد الفنانين وتقمُّص الشخصيات المختلفة.

وذكر أنه كان يحب الفن والسينما منذ طفولته، وابتكر شخصيات تتحدث بطريقة معينة.