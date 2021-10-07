مهرجان لندن السينمائي في بريطانيا يفتتح بفيلم "the harder they fall"

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

افتُتح مهرجان لندن السينمائي في بريطانيا، الأربعاء، بفيلم "the harder they fall" (سقوطهم الأصعب)، وهو من إنتاج شبكة نتفليكس.



وجاء افتتاح الفيلم الذي ينتمي لما يعرف بأفلام الغرب الأمريكي، بحضور كامل النجوم في استقبال رسمي، إيذانا بعودة عروض الافتتاح المبهرة التي يشارك فيها النجوم بأنفسهم في المهرجان السنوي، بعد نسخة 2020 التي غلبت عليها المشاركة الافتراضية.

ويشارك في الفيلم ريجينا كينج الفائزة بجائزة الأوسكار وإدريس إلبا نجم مسلسل "لوثر" وجوناثان ميجورز.

وتدور قصة الفيلم عن أحد الخارجين على القانون يتحالف مع عصابته القديمة لملاحقة زعيم عصابة إجرامية أُفرج عنه من السجن مؤخرا.

كما يشارك في الفيلم الممثلة زازي بيتز، ولاكيث ستانفيلد المرشح لجائزة الأوسكار، وهو مستوحى من حياة رعاة بقر أمريكيين من أصل أفريقي.

وقال جيميس صامويل مخرج الفيلم لرويترز "إنه لشعور رائع"، مشيرا إلى أنه كان يفكر في الفيلم منذ أن كان طفلا.

وتابع قائلا "جميع الشخصيات في الفيلم حقيقية. والقصة خيالية. جمعتهم كلهم في مكان واحد، وفي وقت واحد".

ويلعب إلبا، الذي انضم إليه في حفل الافتتاح نجوم الفيلم ومغني الراب جاي زد، دور روفوس باك زعيم العصابة الإجرامية، وهو دور وصفه بأنه "مختلف تماما" عن دوره كمحقق جنائي في مسلسل "لوثر" التلفزيوني الشهير.

وتعرض النسخة 65 من المهرجان 159 فيلما من بينها 21 تُعرض لأول مرة على مدى 12 يوما. وسيُقدم نجوم الدراما التلفزيونية الشهيرة "ساكسيشن" الموسم الثالث للمسلسل لأول مرة.

ومن بين الأفلام المرتقبة بشدة في المهرجان فيلم "سبنسر" بطولة كريستين ستيوارت التي تلعب دور الأميرة الراحلة ديانا.

ويُختتم المهرجان يوم 17 أكتوبر بفيلم (ذا تراجيدي أوف ماكبث) "مأساة ماكبث" بطولة واشنطن دينزل وفرانسيس ماكدورماند الفائزين بجائزة الأوسكار.