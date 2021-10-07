كواليس مثيرة عن فيلم “العنكبوت” لـ أحمد السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استبقت النجمة يسرا اللوزي عرض فيلمها الجديد “العنكبوت” مع النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، بالكشف عن كواليس مثيرة، مؤكدة أنها تعاقدت على المشاركة في الفيلم اثناء الشهور الأولى من حملها الثاني وأبلغت المخرج قبلها، ولم يجد مانعا من مشاركتها وأخبرها انها ستقدم 8 مشاهد فقط وسيقوم بتصويرها في اقل من شهر، ولكن ما حدث أن مشاهدها تم تصويرها على مدار أكثر من عامين.

وأضافت اللوزي في لقاء لها مع برنامج The Insider Arabia: فيلم العنكبوت أنا قرأته ووافقت عليه منذ سنتين وقابلت المخرج أستاذ أحمد نادر جلال وكنت على علم حديثا بأني حامل، وأخبرته بذلك قبل أي أحد حتى أصدقائي علشان لو مش من الممكن أن أؤدي دوري بالفيلم وأنا بهذه الظروف أخبري حتى تستطيع أن تتعاقد مع بديل.

وتابعت يسرا اللوزي، فكان رد المخرج وقتها بأنه رفض استبدالي قائلا لي أنهم 8 أيام تصوير فقط وانتي معايا لسة في بداية الحمل هنخلص التصوير، ولكني صورت بعض المشاهد وأنا في الشهر الثاني من حملي، وأنا في الشهر الرابع أيضا، وفي الشهر السادس، وأيضا بعد وضعي لطفلتي بـ 8 شهور.

وأضافت يسرا اللوزي، فاستغرق وقت تصويري لمشاهدي ما يقارب السنة ونصف أو سنتين وحتى الآن مر سنتين على بداية التصوير ولم يصل الفيلم لمرحلة العرض.

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت مؤخرا في بطولة حكاية “بالورقة والقلم” من مسلسل “إلا أنا”، وهي فكرة وقصة يسري الفخراني، سيناريو وحوار شريف يسري، أمين جمال، محمد أبو السعد، إخراج أسامة عرابي، بطولة علي الطيب، نور محمود، عماد رشاد ولبنى ونس.

وشاركت في موسم درام رمضان 2021 بمسلسل بين السما والأرض الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2021 بجانب العديد من الفنانين، منهم هاني سلامة ودرة وسوسن بدر وأحمد بدير قصة الأديب نجيب محفوظ سيناريو وحوار اسلام حافظ وإخراج ميدو العدل.