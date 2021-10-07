فن ومشاهير

صفقة تاريخية.. تينا تيرنر تبيع حقوق موسيقى ألبوماتها لشركة “بي إم جي”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: باعت المغنية تينا تيرنر، نجمة موسيقى السول والروك، حقوق موسيقى ألبوماتها لشركة الانتاج الموسيقي (بي إم جي) لتصبح أحدث نجم غنائي يبرم مثل هذه الصفقة.

وقالت (بي إم جي)، المملوكة لشركة الإعلام الألمانية (برتلسمان إيه. جي)، في بيان، الأربعاء، إنّها ستصبح “شريكاً في جميع شؤون تينا تيرنر الموسيقية”.

وتشمل الصفقة حصة تيرنر (81 عاماً) في تسجيلاتها وحصة ناشر موسيقاها وحقوق البث والدعاية والاسم والصور. ولم تكشف (بي إم جي) عن الثمن الذي دفعته في هذه الصفقة التاريخية.

وكان المغني الأميركي بوب ديلان والموسيقي البريطاني ميك فليتوود قد أبرما صفقتين مماثلتين العام الماضي في حين اقتنصت شركة (هيبنوزيس سونغ) فنَّد حقوق عدد من الفنانين منهم نيل يونغ وشاكيرا مستفيدة من ازدهار البث في ظل جائحة فيروس .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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