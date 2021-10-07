بعد هجوم الجمهور.. حلقة سعد لمجرد مع أمير كرارة لم تعرض ولا توضيح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كان من المقرر عرض الجزء الأول من حلقة الفنان المغربي سعد لمجرد مع الفنان أمير كرارة ببرنامج “سهرانين”، مساء أمس عبر قنوات “أون”، ولكن ذلك لم يحدث، من دون توضيح من القناة.

ويرجح البعض أنّ السبب هو رضوخ القناة لهجوم فئة من الجمهور المصري، عبر السوشيل ميديا، بعد الإعلان عن استضافة لمجرد، مشيرين إلى أنّه غير مرحب به في مصر، بعد أن طالته اتهامات عدّة بجرائم اغتصاب.

وخلال البرومو، تغنّى بأغنيات كثيرة منها: “مشيت خلاص” لوائل جسار، و”جانا الهوى” لعبدالحليم حافظ، وأغنيته الشهيرة “أنت معلم”، بالإضافة إلى الديو الذي جمعه بالفنان محمد رمضان “انساي”.

وتحدث عن معاناته في بداية مشواره الفني، قائلاً: “نمت في الشارع، وجعت كثيراً، ولم تكن لدي أموال، وعندي هدف أمام عيني، وسوف أصل له”.

يُشار إلى أنّ لمجرد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “أنتِ حياتي”، على “يوتيوب”، وتعاون فيها مع فريق كاليما، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

ويبث برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، عبر قناة “أون”، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.