“منزل التنانين”.. طرح البرومو الأول من السلسلة التابعة لـ”صراع العروش”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مرّ عامان على انتهاء الموسم الأخير من المسلسل الشهير “غيم أوف ثرونز”. والآن، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر سلسلة “هاوس أوف دراغون” House of Dragon التابعة له.

وأصدر الموقع الأميركي “إتش بي أو” HBO الفيديو التشويقي للسلسلة يوم الثلثاء في الخامس من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

وتتميّز هذه السلسلة بأنها عودة بالزمن إلى الوراء قبل مئتي عامٍ من أحداث “غيم أوف ثرونز” (لعبة العروش).

ويبدأ الفيديو التشويقي بمقتطفات تتبعها عبارة بصوت الممثل البريطاني مات سميث الذي يلعب دور الأمير ديموند تارغريان: “لم نصبح ملوكاً بفضل أحلامنا بل بفضل التنانين”.

ويشارك في السلسلة الجديدة عددٌ من النجوم اللامعين من بينهم ريس إيفانز وأوليفيا كوك وإيما دارسي وويل جونسون. وجذب المسلسل الملحمي أعداداً قياسيةً من المشاهدين المعجبين منذ صدوره.