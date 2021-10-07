كارمن سليمان في يوم ميلادها.. صوت محبوب ولقب مُسْتَحَق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كارمن سليمان، فنانة مصرية وُلدت في 7 أكتوبر 1994، ولمع نجمها في برنامج “آراب أيدول” الذي أثبتت خلاله مهاراتها وأداءها في الغناء، ونالت لقب “نجمة العرب” للموسم الأول، واليوم تتم عامها الـ 28، لذا نجمع لكم تفاصيل مسيرتها وأبرز أغنياتها خلال هذه المدة.

وكانت قد سبقت “آراب أيدول” بـ”مودرن ستار” في بداية مشوارها، وحصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة من قِبَل المجلس الأعلى للثقافة في مصر، وحصلت على بكالوريس الإعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام، وعن أولى أغنياتها فهي “كلام كلام” في 2013، وألبومها الأول بعنوان أخباري في 2014.

واشتركت كارمن سليمان مع يوسف عرفات ودنيا بطمة اللذين شاركاها المراحل النهائية والتصفيات بتسجيل أغنية “عظمة على عظمة”، وفي 2016 تغنت بـ”لما تشوفك عيني”، التي حصدت 39 مليون مشاهدة، وأردفتها بـ”ربنا يخليك لقلبي” التي نالت 54 مليون مشاهدة، وفي العام الذي يليه أصدرت أغنية “حاسة بسعادة”، وفي 2018 شاركت بأداء أغنية “من كل مكان” الرسمية لمنتدى شباب العالم، وحصلت على ما يقارب 5 ملايين مشاهدة، وفي 2019 أصدرت أغنيتين: “حضن دافي” و”الساعة بتاعت النوم” التي حصدت 5 ملايين مشاهدة.

ثم أصدرت كارمن أوبريت “هي دي مصر”، وكذلك أغنية “سطور حكايتي” التي نالت نحو 9 ملايين مشاهدة، وفي العام الماضي أصدرت أغنية “لازم نغيب” و”بصاتك” الشبابية و”لينا رقصة” التي نالت نجاحاً واسعاً وحصدت 42 مليون مشاهدة، وفي هذا العام غنت “الذكرى الشتوية” و”تعبت أشتكي” و”تهجرني بحكاية” و”لعبتي”.

وكذلك كان لكارمن سليمان العديد من الأغنيات البارزة ونذكر منها “حسيبك لربنا” و”ما هي سهلة” و”أناني” ثم “سلام” و”كعب عالي” و”الدنيا دايرة عليك”، كما غنت أيضًا تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”.