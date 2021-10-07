"ملكة الروك آند رول" تبيع حقوق موسيقى ألبوماتها.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 أكتوبر 2021

باعت المغنية تينا تيرنر نجمة موسيقى السول والروك حقوق موسيقى ألبوماتها لشركة الإنتاج الموسيقي "بي. إم. جي" لتصبح أحدث نجم غنائي يبرم مثل هذه الصفقة.



وقالت "بي. إم. جي" المملوكة لشركة الإعلام الألمانية "برتلسمان إيه. جي" في بيان، الأربعاء، إنها ستصبح "شريكاً في جميع شؤون تينا تيرنر الموسيقية".

وتشمل الصفقة حصة تيرنر، الملقبة بـ"ملكة الروك آند رول" (81 عاماً) في تسجيلاتها وحصة ناشر موسيقاها وحقوق البث والدعاية والاسم والصور.

ولم تكشف "بي. إم. جي" عن الثمن الذي دفعته في الصفقة.

وكان المغني الأمريكي بوب ديلان والموسيقي البريطاني ميك فليتوود قد أبرما صفقتين مماثلتين العام الماضي في حين اقتنصت شركة "هيبنوزيس سونجس فند" حقوق عدد من الفنانين منهم نيل يونج وشاكيرا مستفيدة من ازدهار البث في ظل جائحة فيروس كورونا.