شكرا لقرائتكم خبر عن "بلاك تيما" على مسرح ساقية الصاوى .. بعد غدٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق " بلاك تيما " حفله الغنائي لشهر أكتوبر بعد غدا السبت 9 أكتوبر، وذلك فى قاعة النهر بساقية الصاوى، فى السادسة مساء مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

ويقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده ، باقة متنوعة من أغانيهم التى يعشقها جمهورهم خلال الحفل مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة.



بلاك تيما

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين ، أحمد بحر ومحمد عبده ، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الاماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الاوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.