شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يشارك فى "الغرفة 207" أمام محمد فراج وريهام عبد الغفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد خالد صالح كضيف شرف فى مسلسل الغرفة 207 من بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور، والمقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج تامر عشرى.

يجسد فراج شخصية جمال الصواف، وتدورأحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع أحداثها داخل فندق أصر مالكه على بقائه رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات ، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشرى، حيث يواصل التصوير بشكل مكثف من أجل عرضه خلال أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب.

يذكرأن آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .