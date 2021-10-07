عبير صبري عن والدها: "بطل من أبطال أكتوبر وكلي فخر بتاريخه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعربت الفنانة عبير صبري، عن فخرها بتاريخ والدها الراحل، مؤكدة أنه يُعد بطل من أبطال حرب أكتوبر.

ونشرت "عبير" صورا لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "والدي رحمة الله عليه.. بطل من أبطال أكتوبر بالجيش المصري.. كلي فخر بتاريخ والدي لواء أركان حرب محمد صبري يوسف، وعظمة جيش مصر العظيم وانتصار أكتوبر الخالد.. رحم الله شهدائنا، نصر أكتوبر ١٩٧٣ ".

وكانت أخر أعمال الفنانة عبير صبري مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، سيد رجب ، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

وتنتظر عبير صبري طرح فيلم "ليلة العيد"، بطولة النجوم: يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالغفور، سيد ورجب، عبير صبري ، هنادي مهنا، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز.