أحمد حلمي يوجه رسالة للمُعلمين في اليوم العالمي للمُعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد حلمي رسالة للمُعلمين بالتزامن مع اليوم العالمي للمُعلم.

ونشر "حلمي" صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "في اليوم العالمي للمدرس أحب أشكر كل مدرسين ابتدائي وإعدادي وخصوصا مدرسيني بتوع ثانوي لأنهم كانوا عشرة طويلة.. أستاذي المحترم اللي كان صديق قبل ما يكون أستاذ الأستاذ أحمد سعد عبدالله (بنها) مدرس الكيمياء".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.