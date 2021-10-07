شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "بت القبايل" يخوض ثانى تجاربه فى الدراما التليفزيوينة بـ "جبل الطوق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الكاتب المسرحى شاذلى فرح من كتابة ثانى كتاباته للدراما التليفزيوينة بعد مسلسل "بت القبايل"، بعنوان "جبل الطوق" وتم التعاقد علي تقديمه علي أحد المنصات الإليكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأكد السيناريست شاذلى فرح أن المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 10 حلقات، وتدور أحداثه فى الجنوب فى شكل يحمل الغموض.

وتابع الكاتب والسيناريست شاذلى فرح ، كما أن المسلسل يدور فى عدة أزمنة مختلفة، وأحداثه ممزوجة بين الواقع والأساطير، ويعد مسلسل " جبل الطوق " أول مسلسل جنوبى يحمل تلك الصفات ويكون عبر ازمنة مختلفة كما أنه جديد علي مستوى الكتابة أيضا ، والفكرة الأساسية تدور حول الخبيئة والبحث عنها خلال أزمنة مختلفة ويحدث التشابك بين الأشخاص وكل هذا مغلف بقصة رومانسية.

يذكرأن أخر أعمال الكاتب والسيناريست شاذلى فرح مسلسل بنت القبايل وهو مسلسل جنوبى تدور أحداثه فى إطار إجتماعى ويدور حول صراع بين الطبقات ويعرض بعض العادات والتقاليد فى الجنوب ، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة ، والمسلسل تأليف الكاتب شاذلى فرح ، وبطولة عمرو عبد الجليل ، حنان مطاوع ، محمد رياض ، محمود عبد الغنى ، منه الفضالى ، أشرف عبد الغفور ، بهاء ثروت ، ياسمين على ، إنعام الجريتلى ، مازن الغرباوى ، محمد الدقاق.

المؤلف شاذلى فرح هو أحد المؤلفين المسرحيين الذين اشتهروا بالكتابة الجنوبية، وقد حصل على العديد من الجوائز فى التأليف المسرحى مثل جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة توفيق الحكيم، وجائزة التمصير ، ويعد مسلسل "بت القبايل"، من بطولة حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض، وإخراج حسنى صالح، هى التجربة الأولى له فى الدراما المصرية.