بسمة وهبة تظهر بالزي العسكري: “نعيش 48 سنة في عزة وكرامة ورافعين راسنا لسابع سما”.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - ظهرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مرتدية الزي العسكري، خلال تقديمها حلقة الامس من برنامج “90 دقيقة” على شاشة قناة المحور أمس الأربعاء، تزامنا مع احتفالات ذكرى حرب أكتوبر.

وقالت بسمة وهبة: “نعيش منذ 48 سنة في عزة وكرامة ورافعين راسنا لسابع سما، عشنا كل يوم في هذه الأعوام ونحن مؤمنون بأن مصر تستطيع، وأن المقاتل المصري يستطيع، وأن العقل المصري يستطيع التفكير والتخطيط ويهزم المستحيل”.

وتابعت: “48 سنة ونحن نعيش في فخر ومديونين لكل جندي ومقاتل مصري وشهيد ومصاب وقائد شارك وخطط، وأخلص في حرب استعادة سيناء وتحطيم أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر”.

ويحتفل الشعب المصري بذكرى نصر حرب أكتوبر 1973 اليوم الذي تم فيه عبور خط بارليف والقضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي.