ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة في السعودية!

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - خطفت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين الأنظار إليها بصور جديدة ​نشرتها على حسابها بموقع “إنستغرام” خلال تواجدها في السعودية.

وظهرت مريهان وهي ترتدي عباءة نسائية وترتدي حجاب أظهرت منه جزءً من شعرها، وعلقت على الصور مؤكدة أنها قضت أوقاتا جميلة داخل أحد المطاعم بجدة.

وعلقت ميرهان حسين على الصور كاتبة: “قضيت وقت جميل في مطعم دوار بهية في جدة و كلت أكل خطير

”.

وحظيت الصور على إعجاب الكثير من متابعيها، الذين حرصوا على تداول الصور والإشادة بإطلاتها بالعباءة والحجاب.

وقد جاءت بعض التعليقات على اطلالة ميرهان حسني على الشكل التالي: “حلوه عليكي العباية الخليجي خليكي دايما حشمة أحلى وفي رضا الرحمن” ،”هلا بالشيخة ميما هلا هلا”، “منوة الدنيا كلها ما شاء الله وتبارك الرحمن قمر قمر قنبلة الجمال طبيعي أحلى ميما بالكون”.

وتتواجد الفنانة ميرهان حسين مؤخراً، بصحبة مجموعة من النجوم في المملكة العربية السعودية، لعرض مسرحية شمسية وأربع كراسي، بعد انتهاء عرضها مؤخراً في الساحل الشمالي.

مسرحية شمسية وأربع كراسي من بطولة أشرف عبد الباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، ومن تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وإخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث مسرحية شمسية و4 كراسي داخل أحد البلوكات السكنية بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في منزل العائلة، ومعه تبدأ حالة من التوتر والصراع، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي الذي يجسد دوره الفنان محمد عبد الرحمن ويعمل مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور في التعقيد وتقع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.