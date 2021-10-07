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كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - حل الفنان العراقي حسام الرسام وزوجته الاعلامية شهد حسن ضيفان على الاعلامي مصطفى الاغا في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة “mbc”.
وكشفت شهد حسن خلال اللقاء ان لديهما طفلين هما ولد اسمه ادم وعمره ثلاث سنوات وبنت اسمها ميلا وعمرها سنتان.
كما كشف حسام الرسام خلال اللقاء عن اهدائه اغنية “حبيبتي وام بيتي” لزوجته حيث قام بغنائها في البرنامج.
وكان مصطفى الاغا قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام ظهر فيه برفقة زوجته وحسام الرسام وزوجته وعلق عليه كاتبا: “شكو ماكو عيني ليش هيج يا #حسام_الرسام
أهضم واطيب #عراقيين النجم حسام الرسام وزوجته #شهد_حسن”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسام الرسام يغني لزوجته شهد حسن “حبيبتي وام بيتي” في “صدى الملاعب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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