سهير البابلي تظهر بعد غياب بفيديو طريف عن كورونا

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - خطفت الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي، قلوب جمهورها، في أحدث ظهور لها، حيث خرجت في مقطع فيديو طريف تحدثت خلاله عن فيروس كورونا.

وقالت سهير البابلي بطريقتها الكوميدية: “بصوا يا حبايبي، مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم” في إشارة لخطورة السلام والتقبيل في زمن الكورونا.

وتابعت: “أنا في بيتي ممنوع البوس، مانعة ولادي وأحفادي، ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا”.

وتداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه سهير البابلي، واستعادوا ذكرياتهم مع النجمة الشهيرة وأعمالها الفنية، لتتباين التعليقات ما بين تعليقات عبرت عن دهشة أصحابها من تبدل ملامح النجمة القديرة، واخرى عبرت عن حبهم الشديد وعشقهم لها.

يذكر أن لسهير البابلي مسيرة فنية حافلة بالإعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ولعل أبرز أعمالها: ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، مدرسة المشاغبين، وغيرها من الأعمال.