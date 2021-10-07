شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "بنات رزق": خط درامى يربطه بفيلم "ولاد رزق" والتصوير منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج مرقس عادل التحضير لفيلمه الجديد "بنات رزق"، بعدما تعاقد الاثنين الماضى مع الشركة المنتجة، والفيلم فكرة د. إسحق إبراهيم وسيناريو وحوار كريم شيرين، وقال المخرج مرقس عادل لـ"الخليج 365" إنه تواصل مع عدد من الممثلين المرشحين للعمل وخلال 48 ساعة سيتم التعاقد معهم".

وأضاف عادل إن العمل يعتمد على البطولة النسائية ومن المقرر تصويره منتصف نوفمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك خط درامى يربط بين "بنات رزق" وفيلم "ولاد رزق" للنجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وكريم قاسم .

من ناحية أخرى أوشك مرقس على الانتهاء من تصوير فيلم "فى القلب" بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.