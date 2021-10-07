صورة محمد حماقي على برج خليفة احتفالا بطرح ألبومه "يا فاتني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل النجم محمد حماقي، بظهور صورته على برج خليفة بدبي، احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "يا فاتني" على موقع يوتيوب.

وعلى برج خليفة ظهرت صورة "حماقي" مع الاستماع إلى مقاطع قصيرة من أغنيات ألبومه "يا فاتنّي"، وعرض بعض أسماء أغنياته.

ويحتوي الألبوم على 15 أغنية، هم: "زيها مين" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، "لو هتسيب" كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "تك" كلمات أميرطعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، "طالع موضة" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.

أيضا "عرض مستمر" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكساچ توما، "ليلة العمر" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس توما، "يا فاتنّي" كلمات أمير طعيمة وألحان محمد النادي وتوزيع وميكس توما، "ظلموني" كلمات كلمات رفيق نجيب وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس توما،"ولا ليلة من لياليك" كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع وميكس تميم، "يا نسيم" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس تميم،

كذلك "بنفارق" كلمات أمير طعيمة وألحان تامر علي وتوزيع وميكس تميم، "ردوده غريبة" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما، "عايزك تسمعني" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس نادر حمدي، "مش قادر أنسى" كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد صلاح حسني ومحمد حماقي وتوزيع وميكس تميم، "ما تعودناش" كلمات محمد القاياتى وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل.