وحيد جلال من “مغامرات سندباد”.. الى “تشيللو” تركي آل الشيخ

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس «هيئة الترفيه في السعودية، عن طرح روايته الاولى والتي تحمل اسم “تشيللو” عبر قناته على اليوتيوب بصوت الفنان اللبناني وحيد جلال.

ونشر تركي آل الشيخ رابط الفيديو عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “رواية #تشيللو متاحة الحين بصوت الأستاذ وحيد جلال”.

يذكر ان وحيد جلال يعتبر واحداً من الفنانين المخضرمين، ويتميز بصوته الاذاعي الذي رافق أهم الاعمال الكرتونية والدرامية والمسلسلات المدبلجة. فقد طبع جلال صوته على باقة كبيرة من الاعمال أبرزها «مغامرات سندباد» بصوت علي بابا، و «نينجا المغامر».

وكان تركي آل الشيخ، قد وقع, منذ ايام، روايته “تشيللو” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.

وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكداً أنه سيتم بيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.