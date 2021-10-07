- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 03:50 صباحاً - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس «هيئة الترفيه في السعودية، عن طرح روايته الاولى والتي تحمل اسم “تشيللو” عبر قناته على اليوتيوب بصوت الفنان اللبناني وحيد جلال.
ونشر تركي آل الشيخ رابط الفيديو عبر حسابه على تويتر وعلق كاتبا: “رواية #تشيللو متاحة الحين بصوت الأستاذ وحيد جلال”.
يذكر ان وحيد جلال يعتبر واحداً من الفنانين المخضرمين، ويتميز بصوته الاذاعي الذي رافق أهم الاعمال الكرتونية والدرامية والمسلسلات المدبلجة. فقد طبع جلال صوته على باقة كبيرة من الاعمال أبرزها «مغامرات سندباد» بصوت علي بابا، و «نينجا المغامر».
وكان تركي آل الشيخ، قد وقع, منذ ايام، روايته “تشيللو” في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.
وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن ذات السلاسل للطباعة والنشر عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكداً أنه سيتم بيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وحيد جلال من “مغامرات سندباد”.. الى “تشيللو” تركي آل الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.