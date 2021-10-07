شكرا لقرائتكم خبر عن 117 مليون دولار لـ فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Movie بعد 46 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Movie، إيرادات وصلت إلى 117 مليون و 184 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ طرح العمل يوم 20 أغسطس الماضى، وكان قد حقق العمل 13 مليونًا و148 ألف دولار في افتتاحية الفيلم بـ 3184 دارعرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Movie بين 39 مليونًا و 684 ألف دولار بـ شباك التذاكر في دور العرض الأمريكية، و77 مليونًا و 500 الف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم PAW Patrol: The Movie عندما يصبح أكبر منافس لـ PAW Patrol ، الذى يدعى Mayor Humdinger، عمدة مدينة ويبدأ في إحداث الفوضى، يندفع Ryder ومجموعة الكلاب البطولية المفضلة لدى الجميع لمواجهة التحدي وجهاً لوجه، وذلك بينما يتعين على أحد الجراء مواجهة ماضيه في Adventure City، يجد الفريق المساعدة من حليف جديد، الكلب المحنك ليبرتي.

قام ببطولة فيلم الأنيمشن PAW Patrol: The Movie صوتيا كل من تايلر بيري، رون باردو، ويل بريسبان، كينجسلي مارشال، كيجان هيدلي، ايان ارميتاج، كالوم شونيكر، شايل سيمونز، ليلي بارتلام، كيم روبرتس، بول براونشتاين، مارساي مارتن.