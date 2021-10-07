ياسمين صبري بإطلالة ساحرة جديدة.. على طريقة جورجينا رودريغز!

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها أشعلت بها السوشيال ميديا وتداولها العديد من النشطاء.

جاءت صورة ياسمين صبري، كمفاجأة لمتابعيها، حيث أنها ظهرت بملامح تكاد تكون متطابقة مع ملامح جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، لاعب نادى اليوفنتوس الإيطالى ومنتخب البرتغال بالإضافة إلى زاوية التصوير والطريقة التي عكست جزءاً كبيراً من طريقة جورجينا.

وكتبت ياسمين صبري معلقة على الصورة: “في مدينة كومو الجميلة مع كارتييه وهاربر بازار”، حيث طرحت ياسمين الصورة من أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة هاربر بازار، لعددها الجديد في أكتوبر الجاري.

وارتدت ياسمين فستاناً من اللون البنفسجي الأنيق، وقلادة يدوية الصنع من الزمرد والماس، والذي أعلنت عنه كارتييه في مجموعتها الجديدة يوليو الماضي.

وانهالت التعليقات على صورة ياسمين صبري فور نشرها، وتلقت الكثير من الآراء حول صورتها التي حصدت بالأغلبية تعليقات تدور حول تشابه ملامحها بجورجينا، لدرجة أربكت المتابعين الذين ظن بعضهم أنهم على صفحة جورجينا رودريغز الرسمية.

وكتب البعض لياسمين صبري: “والله عملت لايك على أساس إنها جورجينا”، “امسحي صورة جورجينا”، “أنا فكرت أني على صفحة جورجينا”، “دي جورجينا صبري”؟ “خلاص يا ياسمين ده أنتي جورجينا جدا”، “والله عبالي جورجينا صايرة كلش تقلدها”، “والله كنت بحسبها جورجينا وقولت إيه جابها عندي على الحساب”، “طب والله أول ما شوفتك لقيت جورجينا في وشي”.

https://twitter.com/Mmosh_de/status/1445816351583576067?ref_src=twsrc%5Etfw