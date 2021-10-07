بعد أزمة تهديدها بالقتل… زواج الأردنية دانة المساعيد من الإماراتي ناصر المهيري

كتب امير فتحي في الخميس 7 أكتوبر 2021 02:45 صباحاً - أعلنت الكويتية سحر الحسان عن عقد قران ابنتها الفنانة الأردنية الشابة دانة المساعيد على شاب يُدعى ناصر المهيري قيل إنه إماراتي الجنسية.

ونشرت الحسان عبر حسابها في ”الإنستغرام“ صوراً لعقد قران ابنتها على الشاب ناصر، وقد اتضح أن تاريخ عقد القران يعود إلى قبل 3 أيام.

وعلقت الحسان على خبر زواج ابنتها، قائلةً: ”تم بحمد الله وتوفيقه عقد قران ابنتي دانة، اللهم يا سامع الدعاء وفقها وزوجها لكل خير وأجمع بينهما في خير وارزقهما خير الدارين، ألف مبروك حبيبة أمها وأبوها جاسم الي رباها وتعب عليها“.

ونشرت الحسان صوراً لابنتها إلى جانب زوجها الذي تمت تغطية وجهه، وهو ما أثار استغراب بعض المتابعين الذين تساءلوا عن السبب، وأبلغتهم بأنه ”بناءً على رغبتها“.

وتداولت حسابات معنية بأخبار المشاهير وبعض الإعلاميين في الكويت صور عقد القران، حيث أفاد البعض بأن زوج دانة ”هو رجل أعمال إماراتي، وأن الزواج تم في دولة الإمارات“.

وكانت دانة قد ثارت ضجة كبيرة منذ فترة قصيرة بعد نشرها تغريدة استغاثت فيها بأصحاب السلطة والقانون لنجدتها بعد تلقيها تهديدات بالقتل من عائلة والدها المتوفي.

وجاء في تغريدة دانة تحديداً “أنا دانه المساعيد قبل دقائق معدودة وصلتني تهديدًا عن طريق الدايركت مسج من أشخاص مجهولين الهوية لكن لهم صلة فيني وفي أهلي وبعدها في دقائق معدودة اختفى الحساب كليًا من إنستغرام وبعدها في دقائق تم تهكير أكاونتي واسترجعته بسرعة مرا ثانية”.

وتابعت في تغريدة ثانية “التهديد وصل لي تهديد بالقتل بمنتهى الشفافية والوضوح أطالب في حمايتي، وأطالب أعلى السلطات الالتفاف لقصتي والاحداث إلي تصير معي في السابق أنا كنت في بدي الكويت إلي حماني 20 سنة والآن أنا في ديرة وتحت ظل عيال زايد وهذي مو أول مرة توصلني التهديدات، فالسابق وصلت حق والدتي وبعدها تم شتمي وشتم أمي وأهلي على الملأ وقدام الناس والآن تهديد بقتلي وأنا كل ماله نفسيتي ونفسية أهلي تدمر وتتحطم من هذه الأمور أتمنى منكم توصولن صوتي وأتمنى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الإمارات أخذ الإجراء اللازم ونظر للموضوع وعيال زياد أنا بويهكم واطلب الحماية منكم”