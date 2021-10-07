محمد الفلاح - ياسمين صبري تكتب مسلسلها الجديد: أمتلك موهبة لا يستهان بها

الخميس 7 أكتوبر 2021

كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن أنها تعكف حالياً على كتابة السيناريو لمسلسها الجديد في موسم دراما رمضان المقبل.



وقالت صبري (33 عاماً) في تصريحات صحفية إن نظرتها للحياة تغيّرت وأصبحت أكثر انعزالاً من قبل.

وأوضحت: "لا يمكنني وصف تجربتي المهنية بأنها ناجحة جداً. فقد بدأت أصدق ما يُشاع عني كمجرد فتاة جميلة ومحظوظة دون أي موهبة فنية تذكر. واقتنعت بالأمر لا شعورياً. وهذا ما دفعني للمشاركة في أعمال تلفزيونية دون تركيز على التفاصيل، فقد أقنعت نفسي أن الجمهور سيتابعني بكل الأحوال. لم أبذل أي جهد يذكر".

وأشارت إلى أنها اكتسبت خبرة ومعرفة بضرورة العثور على نص جيّد "لأنني أمتلك موهبة لا يستهان بها. فأنا فنانة وأتمتع بموهبة التمثيل. إلا أنني لم أتمكن من إيجاد نص فني جيّد. وهذا ما دفعني للامتناع عن التمثيل في العام الماضي".

ولفتت إلى أنها ستشارك في أعمال فنية على الشاشة الصغيرة في العام المقبل.

وتابعت: "هناك مشكلة حقيقة في إيجاد نصوص فنيّة جيّدة. وهذا ما دفعني لاستخدام مخيلتي في كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنيّة بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعنا. فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل، لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة. أعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتّاب منذ مايو (أيار)، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة".

ومضت قائلة: "إنها تجربتي الأولي في الكتابة، وقد اكتشفت موهبةً فنية كنت أجهل وجودها. قد تمتلك مواهب تجهل وجودها كلياً حتى لحظة اكتشافها".