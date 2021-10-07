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محمد الفلاح - ريهام حجاج.. جميلة الدراما لا تخمد نيران أزماتها

الخميس 7 أكتوبر 2021

لا تمر صورة أو تغريدة للفنانة المصرية ريهام حجاج من دون أن تحدث ضجةً وتفاعلاً كبيرين بين المتابعين في كثير من الأحيان.



لم تنل بداية ريهام حجاج قبولاً لدى كثير من النقاد، لكنها تعلّمت من أخطاء البدايات وحرصت على تطوير أدواتها حتى صارت نجمةً في الدراما وقادرة على الوقوف أمام كبار النجوم.

البداية

لم تنشأ ريهام حجاج تحت سماء القاهرة ولم تفتح عينيها على مياه نهر النيل، إذ ولدت لأبوين مصريين في مدينة ميلانو الإيطالية في 28 سبتمبر/أيلول عام 1986.

درست ريهام حجاج الإعلام وعملت فترة طويلة في مجال التسويق وعندما عادت إلى مصر قررت العمل ممثلة، ومن أجل ذلك التحقت بالعديد من ورش التمثيل في محاولة لتعلّم كل شيء والارتقاء بمقوماتها الفنية.

وفي عام 2010 شاركت في فيلم بعنوان "سفاري" ووقفت في العام نفسه أمام نجم الكوميديا أحمد عيد في مسلسل "أزمة سُكّر" والذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

في 2012 جسّدت ريهام شخصية الراقصة الراحلة سامية جمال (1924- 1994) في مسلسل "كاريوكا"، الذي تناول قصة حياة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا (1915- 1999).

المسلسل من تأليف فتحي الجندي وإخراج عمر الشيخ، وشارك في بطولته عدد كبير من أبرز نجوم التمثيل في مصر منهم الراحل عزت أبو عوف، وفاء عامر، فادية عبد الغني ومحمد رمضان.

السطوع

تدرك ريهام حجاج حجم موهبتها الفنية لذا تتعامل بذكاء شديد في اختيار أعمالها وتتعمد اختيار شخصيات مناسبة لها يتفاعل معها الجمهور.

يضم سجلها الفني 10 أفلام سينمائية هي: "سفاري، سوء تفاهم، مولانا، واحد صعيدي، بعد الطوفان، سطو مثلث، القرد بيتكلم، رغدة متوحشة، يوم مالوش لزمة، كرم الكينج".

وشاركت في حوالي 20 مسلسلاً أبرزها: أزمة سُكّر، بنات سوبر مان، الحكر، سجن النسا، الكبريت الأحمر، شربات لوز، رقم مجهول.

البطولة المطلقة

أدّت ريهام دور البطولة في ثلاث أعمال هي مسلسل "كارمن" (إنتاج 2019)، و"لما كنا صغيرين" أمام خالد النبوي ومحمود حميدة.

وشهد هذا العمل أزمة كبيرة بسبب الملصق الدعائي التي طرحته الشركة المنتجة، إذ غضب خالد النبوي عندما وجد صورة ريهام تتصدر الملصق الدعائي بمفردها، وشعر بأن هناك تجاهل لتاريخه الفني، واضطرت الشركة المنتجة لطرح ملصقات دعائية جديدة لتفادي الصدام مع نجوم كبار أمثال خالد النبوي ومحمود حميدة، وتم عرض المسلسل في رمضان 2020.

"كل ما نفترق"

في رمضان 2021، خاضت السباق الدرامي بمسلسل يحمل اسم "كل ما نفترق" والعمل من إخراج كريم العدل، وشارك في بطولته عمرو عبدالجليل وأحمد فهمي وآيتن عامر ومحمد الشرنوبي.

ويعد هذا العمل بشهادة عدد كبير من النقاد أضعف تجارب ريهام حجاج الفنية بسبب المط والتطويل في الأحداث.

وشهد هذا العمل أيضاً خلافات كثيرة، إذ اتهمت آيتن عامر، ريهام حجاج بتعمدها تهميش دورها، وحذف عدد كبير من مشاهدها، وردت ريهام عليها بثقة شديدة وقالت إنها لا تتدخل في عمل المخرج واتهمت آيتن بأنها تريد أن تكون بطلة على حسابها.

الحياة العاطفية

تزوّجت ريهام حجاج من المصور اللبناني محمد مكاوي الشهير بـ"ميكي"، وأنجبت منه طفلة وحيدة سّمتها "جنا"، واستمر الزواج 5 سنوات قبل دخولها عالم الفن.

وكانت تتنقل معه ما بين لبنان ومصر ومسقط رأسها إيطاليا، ولكنهما انفصلا وحدث الطلاق، فأخذت ابنتها معها إلى مصر وبدأت حياة جديدة.

في عام 2019 ذاعت شهرة ريهام حجاج بعدما أعلنت زواجها من رجل الأعمال محمد نبيل حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

واعتقد البعض أنها السبب وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وزوجها، لكن تم نفي الأمر، كما أكدت ياسمين عبدالعزيز أنها انفصلت عنه قبل عام من زواجه من ريهام، وأكدت ريهام أن الزواج تم بعد انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز بفترة زمنية كبيرة ولم يكن هناك أي نية للرجوع.

ريهام وياسمين

لا تهدا الأوضاع بين ريهام حجاج وياسمين عبدالعزيز إلا وتشتعل من جديد، ربما بسبب الغيرة الفنية وربما لأن ريهام تزوّجت من طليق ياسمين.

بالتلميح تارة وبشكل مباشر تارة أخري يتبادل الثنائي السخرية من بعضهما، ففي إحدى المرات وجّهت ريهام رسالة مباشرة إلى ياسمين عبدالعزيز، قائلة: "عموماً أنا متصورة مع جوزي مش عشيقي. أنا حرة ومبعملش حاجة غلط ومش عشان أي سبب غير إني حابة الصورة وحابة أشاركها مع كل الناس السوية مش المريضة".

وعندما استضافت الإعلامية بوسي شلبي ريهام حجاج في حلقة تليفزيونية طويلة للحديث عن أعمالها الفنية وحياتها الشخصية وحملها، فتحت ياسمين عبدالعزيز النار عليهما عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك.