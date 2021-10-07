شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات أسرية بين إيناس كامل ومحمد شاهين فى مسلسل "موضوع عائلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة إيناس كامل، عرض مسلسل "موضع عائلى"، من بطولة الفنانين ماجد الكدوانى وشيرين رضا، حيث تشارك فى بطولة حلقاته، ومن المقرر عرضه مطلع شهر نوفمبر المقبل على أحد المنصات الرقمية، من إخراج أحمد الجندى.

وتجسد إيناس دورزوجة الممثل محمد شاهين، ويتزوجا عن حب، ولكن مع مرور الوقت، تحدث بينهما أزمات أسرية وخلافات عائلية، كما يظهر محمد شاهين فى دور"خال" الفنانة الشابة رنا رئيس، ومن المقرر أن يكون لكل عائلة خط درامى يعتمد على توضيح وتناول قضية ما .

مسلسل "موضوع عائلى" يدور في 10 حلقات يشارك فى بطولته مع ماجد الكدواني محمد شاهين وإيناس كامل وشيرين رضا ورنا رئيس محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد الجندى، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

يشار إلى أن أخر أعمال إيناس كامل مسلسل "القاهرة كابول" الذى عرض في شهر رمضان الماضى، بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، وخالد الصاوى وحنان مطاوع، وأخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .