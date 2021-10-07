شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين يفتتح "حلم جميل" على المسرح الكوميدى الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل خشبة المسرح الكوميدى فى شهر أكتوبر الجارى، العرض المسرحي "حلم جميل" بطولة سامح حسين وسارة درزاوى، من تأليف طارق رمضان، وإخراج إسلام إمام.

العرض غنائي موسيقي استعراضى، يدورحول شاب صعلوك يتجول فى الشوارع، يرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه، فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، ويظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم.

مسرحية"حلم جميل" من تأليف طارق رمضان، ومن بطولة سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، موسيقى هشام جبر، أغانى طارق على، ومن إخراج إسلام إمام.

وكانت آخر أعمال سامح حسين المسرحية ، "المتفائل" التي استمر عرضها أكثر من عامين على خشبة المسرح القومى، تدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل وشاركه البطولة سهر الصايغ ومن إعداد وإخراج إسلام إمام.