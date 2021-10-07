ياسمين صبري: "بدأت أؤمن بأني شخصية محظوظة ولم أجد نص جيد لهذا أقوم بكتابة قصة مسلسلي القادم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل، بعد تصريحاتها الأخيرة في حوارها مع مجلة بازار أرابيا

وقالت "ياسمين" في تصريحها للمجلة: "لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح".

وتابعت: "قدمت مسلسل في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم".

وأضافت: "أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا فقد ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب منذ مايو الماضي، ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة".

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمد أبو داوود، أيتن عامر، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، إدوارد، ابتهال الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.