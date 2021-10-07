هنا الزاهد أنيقة وصفاء سلطان على شاطئ البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "شورت" قصير.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستان ملون أنيق.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، من أحدث ظهور لها.

علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي أنيق.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة جلال

نشرت الفنانة منة جلال صورة،عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر كيرلي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها

صفاء سلطان

نشرت الفنانة صفاء سلطان صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على شاطئ البحر.

دنيا ماهر

نشرت الفنانة دنيا ماهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل سيارة، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.