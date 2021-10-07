"ممنوع البوس".. سهير البابلي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور لها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة سهير البابلي، ظهرت من خلاله تتحدث عن كورونا.

وبخفة ظلها المعهودة، خطفت الفنانة الكبيرة قلوب محبيها بعدما تحدثت قائلة: "بصوا يا حبايبي.. مش عايزة بقى كل شوية أمواه أمواه أمواه.. ولو مابوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا".

وتابعت: "أنا في بيتي ممنوع البوس.. مانعة ولادي وأحفادي.. ممنوع بوس وممنوع أحضان عشان الكورونا".

الفنانة الكبيرة سهير البابلي تعتبر من أهم الكوميديانات، فقد قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة بالمسرح والسينما والتليفزيون، ولعل أبرز أعمالها: "ريا وسكينة، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، السيد قشطة، استقالة عالمة ذرة، عطية الإرهابية" وغيرها من الأعمال.