شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بدير: قرار العبور كان فرحة لا يدانيها فرحة فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد بدير، إن انتصارات أكتوبر كانت أيام عظيمة وعشت أيام حرب الاستنزاف كمواطن مدنى وكانت هناك حالة من الإحباط وإزاى نرجع أرضنا ونعبر خط بارليف، لكن لما دخلت الجيش كان التساؤل هل هنرجع أرضنا؟ هو التساؤل اليومى.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر: كنت في التوجيه المعنوى "الشئون المعنوية" كنت مراسل حربى في الوقت ده ومعايا كتير من الفنانين، وعندما حصل قرار 6 أكتوبر العظيم كانت فرحة لا يدانيها أى فرحة وعملنا برنامج اسمه صوت المعركة في صوت العرب، وكنا نتمنى أن نشارك في الحرب على الرغم أننا كنا بنقوم بدورنا لكن كنا بنحس أننا أقل من أي جندي جاى من الريف أو من الصعيد علشان يحرر الأرض.



وتابع: "في قصص وبطولات عظيمة حصلت في العبور ده ولازم يتعمل أفلام عالمية عن القصص والملاحم دى، والجيش العظيم ده اللى بيقوم بدوره من أيام محمد على إيه الجيش العظيم ده".