جيسون ستاثام فى صورة مع سيلفستر ستالون من كواليس الجزء الرابع من The Expendables

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم العالمي جيسون ستاثام، صورة جديدة تجمعه الممثل العالمى سيلفستر ستالون، خلال تصوير الجزء الرابع من سلسلة The Expendables، على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه رسالة إلى سيلفستر ستالون قائلا: " العودة في العمل مع الرجل الرئيسي".



وانضم الثلاثى ميجان فوكس، و 50 Cent، وتوني جا رسميًا إلى طاقم عمل الجزء الرابع من سلسلة The Expendables، العمل الشهير الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى سيلفستر ستالون، والممثل العالمى جيسون ستاثام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع Screenrant.



ولم تكشف شركة Lionsgate المنتجة لـThe Expendables 4، عن تفاصيل الحبكة الدرامية للجزء الجديد كمن العمل، او أدوار أي من المنضمين الجدد إلى العمل، ومن المتوقع أن يصل العمل الجديد نهاية العام المقبل 2022، او مع بداية عام 2023.

الجزء الرابع من سلسلة The Expendables سيكون من إخراج "سكوت وو"، الذي أخرج سابقا كل من أفلام Need for Speed و Acts of Valor، ومن المؤكد عدم عودة الممثل تيري كروز، إلى الجزء الرابع من سلسلة The Expendables ، وذلك بعد أن صرح في 2018 بأنه لن يعود إلى السلسلة من جديد.

وعلى مدار 3 أجزاء جسد سيلفستر ستالون خلال أفلام "المرتزقة" شخصية عميل سابق فى وكالة المخابرات المركزية يدعى "بارنى روس"، يستأجر فريقا من المرتزقة للقضاء على ديكتاتور اللاتينية عميل وكالة المخابرات المركزية المنشق.