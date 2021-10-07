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شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تشارك صورة لوالدها: بطل من أبطال حرب أكتوبر وكلى فخر بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عبير صبري، أن والدها اللواء أركان حرب محمد صبري يوسف بطل من أبطال حرب اكتوبر بالقوات المسلحة المصرية، ونشرت عبير صبري صورة لوالدها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "والدي رحمه الله عليه بطل من أبطال اكتوبر بالجيش المصري".
عبير صبرى على انستجرام
وعبرت الفنانة عبير صبري، عن فخرها بوالدها قائلة: "كلي فخر بتاريخ والدي لواء أركان حرب محمد صبري يوسف وعظمه جيش مصر العظيم وانتصار أكتوبر الخالد رحم الله شهداءنا في نصر أكتوبر 1973".
صور والد عبير صبرى
والد عبير صبري
وعلى الجانب الفني، صورت الفنانة عبير صبرى مشاهدها في مسلسل "عودة الأب الضال" بعد فترة ابتعدت فيها عن التصوير لانشغالها بتصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد"، حيث تجسد خلال الأحداث دور زوجة رجل ثرى والذى يقوم بدوره الفنان بيومى فؤاد وتطمع فى الاستيلاء على الفندق الخاص به، والحصول على أمواله، فى إطار كوميدى اجتماعى خاصة فى المواقف بينهم وأثناء رحلته فى البحث عن أولاده.
والمسلسل من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وبطولة خالد منصور، شادى ألفونس، أميرة هاني، هاجر عفيفي، ونور قدري، رانيا الخطيب، نيفين محمد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، أحمد فتحي، ومحمد عبدالرحمن وإخراج أحمد عبدالعال.
يذكر أن شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها، بفيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز بمنطقة الحزام الأخضر، وكشفت عبير صبرى عن طبيعة الشخصية التى تجسدها فى الفيلم لذ ظهرت فى الفيديو بالنقاب ومعها هنادى مهنا مرتدية الحجاب.