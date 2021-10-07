شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تشارك صورة لوالدها: بطل من أبطال حرب أكتوبر وكلى فخر بتاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عبير صبري، أن والدها اللواء أركان حرب محمد صبري يوسف بطل من أبطال حرب اكتوبر بالقوات المسلحة المصرية، ونشرت عبير صبري صورة لوالدها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "والدي رحمه الله عليه بطل من أبطال اكتوبر بالجيش المصري".



عبير صبرى على انستجرام

وعبرت الفنانة عبير صبري، عن فخرها بوالدها قائلة: "كلي فخر بتاريخ والدي لواء أركان حرب محمد صبري يوسف وعظمه جيش مصر العظيم وانتصار أكتوبر الخالد رحم الله شهداءنا في نصر أكتوبر 1973".



صور والد عبير صبرى

