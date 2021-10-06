شكرا لقرائتكم خبر عن كاظم الساهر: تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل فى ذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ القيصر كاظم الساهر الشعب المصرى وجيشه بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. إذ نشر الفنان العراقى فيديو على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وجه من خلاله التهنئة لشعب مصر على انتصار أكتوبر المجيد.

وقال كاظم الساهر فى الفيديو: إخوتي وأحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر.. تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة.. دمتم دائما في محبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر"

من ناحية أخرى يحيى النجم الكبير كاظم الساهر، أولى ليالى سلسلة "أمسيات خالدة" الغنائية التي تنطلق فى شهر أكتوبر الجارى، وستقدم هذه الأمسيات كوكبة من ألمع نجوم الفن في المنطقة، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو 2020 دبى.

وقال كاظم الساهر: "أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب سنتين سألتقي بجمهوري الرائع من قلب الحدث العالمي المرتقب إكسبو 2020 دبي، و ذلك في أول ليلة من "أمسيات خالدة". ستكون هذه الأمسية فرصة للاحتفال بنهضة منطقتنا وتعريف العالم بتلك الإنجازات المتميزة عبر لغة الموسيقى العربية ، فالموسيقى هي لغة واحدة تتحدث بصوت كل البشر، إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذا الحدث العالمي المبهر، الذي يجعلنا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل وأمل وأعدكم أنها ستكون ليلة رائعة".