شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة تمثيلية بين دينا فؤاد ومحمود عبد المغنى فى الحلقة الأخيرة من "حكاية ماريونيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة والأخيرة من "حكاية ماريونيت" بمسلسل "ورا كل باب"، للفنانة دينا فؤاد والفنان محمود عبد المغنى، مفاجآت درامية، حيث دخلت "مروة" التى تجسدها دينا فؤاد المستشفى على إثر مواجهتها لـ "مى" ميرنا نور الدين أمام طليقها "حازم" محمود عبد المغني، وكشفت له أنها هى التى حرضتها لرفع قضية الطلاق وأحضرت لها المحامى وقامت بتشغيل تسجيل صوتى له لتثبت صحة كلامها وبالفعل تأكد "حازم" أن التسجيل بصوت "مى" التى انكرت تماما أى صلة لها بما حدث، وأن ليس لها دخل فى أن "مروة" تركت زوج مثل "حازم" يضيع منها.

وخلال الحلقة سخرت "مى" كل ما تملك من قوة لغلق حساب "مروة" دينا فؤاد علي الفيس بوك حتى تطمس كل الحقائق ولا تعطى فرصة لـ"مروة" أن تثبت أنه تم التلاعب بها أمام "حازم" الذى واجهها أنه كان يحاول أن يحل المشاكل التى واجهته بدون أن يضغط عليها وأخبرها أنه ترك عمله وباع سيارته وزاد مرض والدته، وأنها السبب فى نشر أسرار بيته وخرابه وهى السبب في أن سمحت لإنسانة غريبة أن تتدخل بينهم، وأعتذرت "مروة" لحازم ولكنه رفض إعتذارها، وشهدت الحلقة اعتذار "مروة" دينا فؤاد لـ "حازم" محمود عبد المغنى على الهواء فى أحد البرامج وأكدت أن السوشيال ميديا كانت وراء خراب منزلها ونصحت النساء بعدم الانسياق وراءها وعدم نشر أسرار منازلهم على صفحاتها، وعندما سمع " حازم " اعترافها اتصل بها وسألها عن موعد تدريب ابنته "زينة"، وعاد لبعضهما وانتصر الحب فى نهاية الحكاية.

وقدمت دينا فؤاد ومحمود عبد المغنى مباراة فنية طوال الحلقات الخمس، وقدما معا رسائل اجتماعية هادفة من خلال المسلسل الذى يناقش مشاكل الأسرة المصرية، ويضع روشتة حل لمشاكل التواصل الاجتماعى التى خربت بيوت الأسر، وحققت "حكاية ماريونيت" ردود أفعال واسعة، خاصة على "السوشيال ميديا".

حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبد المغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات "كدبة كبيرة" و"عائلة جيجي" و"رق الحبيب" و"قلب مفتوح" من مسلسل "ورا كل باب".























