شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتسلم أكثر من 100 عمل فنى لأكثر من 40 شركة إنتاج ضمن خطة التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بيانا بشأن إدارة المحتوى الفني والتعاون الإنتاجى بالشركة.

وقالت الشركة فى البيان أنه "فى إطار منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى ضوء اهتمام الشركة بجودة المحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر، فقد استلمت الشركة المتحدة منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية أكثر من 100 عمل متنوع من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فنى".

وأضاف البيان "ويأتي هذا النظام كجزء من الإطار المؤسسى لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج فى الأعمال الفنية المختارة".

وأضاف بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "ويأتي هذا النظام المؤسسى كخطوة هامة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للارتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفيه فى مصر".