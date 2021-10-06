شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برومو فيلم "العودة" بالتزامن مع عرضه الأول بمهرجان الجونة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المخرجة سارة الشاذلي المقدمة الإعلانية لفيلمها الوثائقي "العودة"، وذلك قبل عرضه في فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتى تقام في الفترة ما بين 14 أكتوبر وحتى 22 المقبل، حيث ينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الوثائقية.

وكشفت المقدمة الإعلانية عن لقطات من عودة سارة إلى مصر بعد قضاء 10 سنوات بالخارج، فنشاهدها في المطار وهي تحمل حقائبها، ثم في السيارة أثناء عودتها للمنزل، وأخيرًا أمام منزلها بينما تطرق الباب، لتدخل سارة ويبدأ معها الفيلم.

ويدور الفيلم حول والد سارة ذو الـ 80 عاما، وهو مفعم بالحيوية. بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات. بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم.

ويعرض مهرجان الجونة في دورته الخامسة العديد من الأعمال السينمائية المتميزة سواء التى سبق وعرضت فى مهرجانات عالمية، بل وحصلت على جوائز مهمة، أو تلك التجارب الجديدة التى تقدم من قبل صناع سينما مغايرة يتبناها جيل جديد من صناع السينما وعشاقها، إضافة إلى قدرة المهرجان على استقطاب عدد كبير من الأفلام العربية والمصرية.

واختار المهرجان، هذا العام، النجم أحمد السقا لتكريمه بجائزة "الإنجاز الإبداعى"، اعترافا بمسيرته الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.